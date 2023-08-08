Чешский защитник Шулак поделился способом, как учить русский язык
Защитник «Авангарда» Либор Шулак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об адаптации в новом клубе.
— В прошлом сезоне «Авангард» много атаковал позиционно и любил играть горизонтально. Нынешняя команда будет более вертикальной, прессингующей и агрессивной?
— Наверное, да. Агрессивный стиль — это всегда здорово. Сейчас все так играют. Да, у нападающих стало больше работы в форчекинге. Но мне, как защитнику, теперь тоже требуется действовать быстрее и быстрее доставлять шайбу в зону атаки. Мы действительно хорошо готовимся и хотим играть агрессивно.
— Приход словака Андрея Подконицки упрощает адаптацию?
— Да-да-да, определенно. Словацкий и чешский языки очень похожи. Мы никогда не работали вместе до этого. Но когда я прилетел в Омск, то мне очень понравился его подход и отношение к делу. Он точно поможет команде достичь высоких результатов.
— У вас очень приличный русский для человека, который играет в России меньше трех сезонов.
— Я никогда не брал уроки русского. Просто слушаю речь и пытаюсь понять, о чем говорят ребята в раздевалке, а потом спрашиваю у них вещи, которые не совсем понял. В «Адмирале» просил партнеров, чтобы они разговаривали со мной и затем что-то объясняли, — за два года это дало результаты. Я не умею писать по-русски. Но сейчас планирую выучить алфавит и научиться читать.
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