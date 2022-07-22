Чешский хоккеист признался, что покинул КХЛ из-за угроз

Чешский хоккеист Лукаш Клок рассказал об угрозах, которые стали поступать ему после его перехода из нижнекамского «Нефтехимика» в «Аризону».

«Здесь ощущается давление СМИ на все, что связано с Россией. Вы только посмотрите, как пишут о словаках, которые сейчас переходят в КХЛ. Подавляющее большинство реагирует негативно. В соцсетях мне угрожали люди с анонимных аккаунтов. Читать было неприятно, но я ничего не собирался предпринимать. Мы живем в демократической стране, поэтому пусть каждый высказывает свое мнение. А я останусь при своем», — цитирует 27-летнего игрока «РИА Новости Спорт» со ссылкой на sport.cz.

Спортсмен расторг с российским клубом контракт, который был рассчитан до апреля 2024 года.