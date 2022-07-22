Дмитрий Яшкин близок к возвращению в КХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий Дмитрий Яшкин близок к возвращению в КХЛ. 29-летний чешский хоккеист должен принять окончательное решение по своему будущему в ближайшие дни.

Яшкина не устроили предложения, полученные им из НХЛ после открытия рынка свободных агентов.

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.

Яшкин выступал за московское «Динамо» с 2019 по 2021 год.