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Сегодня, 05:22

Чернышов — о победе над «Северсталью»: «Настрой был запредельный, всем неприятно проигрывать две игры подряд»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард московского «Динамо» Игорь Чернышов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:0 ОТ).

«Настрой был запредельный, всем неприятно проигрывать две игры подряд, да еще с крупным счетом. Боевой настрой больше шел от игроков. Тренерский штаб настраивал команду, но больше подсказывал по деталям, как нужно сыграть после таких поражений. Это мой первый полноценный матч в КХЛ после травмы, физически выдерживаю 100 процентов. Были хорошие сборы, нас подготовили», — приводит слова Чернышова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 16 очками — на восьмой строчке.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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9 Амур 14 5 9 14
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6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
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10 Куньлунь РС 19 6 13 13
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