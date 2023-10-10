Ливо: «Мне очень нравится в Уфе. Слышал, что здесь лучшие болельщики»

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо рассказал о первых впечатлениях после приезда в Уфу.

— Я прилетел три дня назад, немного еще идет акклиматизация, — приводит слова Ливо официальный сайт клуба. — Успел посетить пару ресторанов. Я уже заселился в квартиру, жду, когда смогу выйти на лед с командой.

— С кем уже были знакомы или успели познакомиться?

— Хорошо знаю Райана Мерфи, который играл здесь в прошлом сезоне. Он рассказал мне много хорошего про Уфу. Общался еще с Сашей Хмелевским.

— Какие эмоции от того, когда первый раз увидели «Уфа-Арену»?

— Мне очень нравится арена в Уфе. Слышал, что здесь лучшие болельщики. Знаю про «Зеленое дерби».

15 сентября «Салават» объявил о переходе 30-летнего канадца. Контракт рассчитан на один год.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ливо провел 51 матч за «Сент-Луис» и набрал 16 (4+12) очков. Всего в НХЛ форвард провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка с показателем полезности «+6».