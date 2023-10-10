Козырев — о поражении от «Динамо»: «Преимущество было за соперником, мы не успевали в движении»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:1 ОТ).

«Тяжелая для нас игра, во втором периоде в особенности. Преимущество было за «Динамо», мы не успевали в движении. Был ряд потерь в средней зоне. В третьем периоде мы выровняли игру, дело пошло уже с переменным успехом. Мы много сил отдали в прошлой игре. Парадокс: мы играем на выезде лучше», — приводит слова Козырева официальный сайт клуба.

После этого матча «Динамо» с , «Северсталь» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» с 16 очками — на восьмой строчке.