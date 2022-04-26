Чемпион мира-2014 Бурмистров: «Не помню, чтобы Овечкин подошел и попросил у президента машины для игроков»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» вспомнил награждение победителей чемпионата мира-2014. Тогда правительство наградило игроков и представителей сборной автомобилями.

— Известна история, как Овечкин просил у президента автомобили для игроков. Что там было на самом деле?

— Не знаю, просил он или нет. Ходили разговоры, что нам могут дать машины. Но такого, чтобы Саня подошел и попросил, я не помню. Ну дали нам машины — что я могу поделать? Отказаться не могли.