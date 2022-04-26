Бурмистров о победе на ЧМ-2014: «К нам спустился Путин, выпил шампанского из кубка, пожал всем руки»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал о праздновании победы на чемпионате мира-2014.

— К нам сразу спустился Владимир Владимирович Путин, выпил шампанского из кубка, пожал всем руки. Вообще мы должны были улетать через два дня. Андрей Сафронов спросил, что мы хотим, и решили, что сразу полетим домой. Под утро были в Москве.

— Продолжили там?

— Да, пару дней отмечали. Никто не улетал, потому что был намечен парад, на прием к президенту в Кремль ходили. Наверное, это моя самая яркая победа. Кубок Гагарина — тоже, но мы всегда можем за него побороться, а вот в сборной не всегда получается.