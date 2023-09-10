Чебыкин: «У «Адмирала» не было какого-то успеха — мы же не выиграли Кубок Гагарина»
Форвард «Адмирала» Николай Чебыкин поделился мнением об успехе команды в минувшем плей-офф КХЛ.
— У нас не было какого-то успеха — мы же не выиграли Кубок Гагарина, — приводит слова Чебыкина «Известия». — Я могу понять, если бы мы выиграли кубок и про нас говорили, что мы прыгнули выше головы. Так что все у нас нормально. Мы не вспоминаем о прошлом сезоне, выходим на лед на каждую тренировку, настраиваемся, работаем, делаем свое дело.
— Все-таки не каждый год дальневосточная команда выходит в плей-офф и тем более во второй раунд.
— Ну не знаю. Для многих ребята это был первый сезон во Владивостоке. И с первого раза мы вышли в плей-офф.
— Не воспринимаете это как достижение потому, что приезжие игроки в других клубах такие результаты выдавали?
— Я не знаю, кто там что выдавал. И мы как-то об этом не говорили и не думали. У нас есть цель — мы к ней идем. Цель — быть выше.
В минувшем сезоне «Адмирал» обыграл в первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. Во втором раунде команда из Владивостока уступила «Ак Барсу» 2-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|10.09
|16:00
|
Куньлунь – ЦСКА
|- : -