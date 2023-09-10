Чебыкин: «Не знаю, кто как настраивается на «Адмирал». Нам важнее, как мы будем играть»
Форвард «Адмирала» Николай Чебыкин поделился мнением о старте сезона для команды.
— Все в штатном режиме. Хорошая предсезонка, — приводит слова Чебыкина «Известия». — Сейчас потихоньку игровой ритм ловим. Вот в матче со «Спартаком» уже забили шесть голов. Но были ошибки — будем исправлять их. Надеюсь, дальше все будет только в гору. И станем чаще выигрывать.
— Чувствуется, что соперники стали более серьезно настраиваться на «Адмирал» после его успехов в прошлом сезоне?
— Да я не знаю, кто как настраивается. Нам важнее, как мы настраиваемся. И как мы будем играть.
— Какие-то изменения в игре команды изнутри заметны по итогам межсезонья?
— Мы такая же неуступчивая, своенравная команда, которая не хочет никому отдавать баллы. У нас отличная раздевалка, отличная атмосфера. Добавились опытные ребята вроде Максима Чудинова, Алексея Соловьева. Всё на позитиве, всё подсказываем друг другу. Работаем, двигаемся дальше.
В минувшем сезоне «Адмирал» обыграл в первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. Во втором раунде команда из Владивостока уступила «Ак Барсу» 2-4.
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Куньлунь – ЦСКА
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