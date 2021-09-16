Чебыкин: «Пока фартит — с закрытыми глазами бросаю, и залетает»
Нападающий московского «Динамо» Николай Чебыкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:4).
— Очень непростой матч. Последняя игра на выезде. Главное, что выиграли. Всех с победой!
— Что случилось в третьем периоде?
— Не знаю. Может быть, расслабились, может, «Сибирь» добавила. У них все полетело. Мы допустили глупые ошибки. Самое главное, что удержали победу.
— Шесть шайб за шесть игр — серьезный показатель. У тебя лишь на одну меньше, чем у Вадима Шипачева. Поделишься секретом?
— Везет, да и все. Никакого секрета. Стараюсь об этом не думать. Пока фартит — с закрытыми глазами бросаю, и залетает, — цитирует Чебыкина пресс-служба клуба на своем Telegram-канале.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Динамо» Вячеслав Войнов, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев, 2 очка — у Вадима Шипачева (0+2).
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