Нападающий московского «Динамо» Николай Чебыкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (5:4).

— Очень непростой матч. Последняя игра на выезде. Главное, что выиграли. Всех с победой!

— Что случилось в третьем периоде?

— Не знаю. Может быть, расслабились, может, «Сибирь» добавила. У них все полетело. Мы допустили глупые ошибки. Самое главное, что удержали победу.

— Шесть шайб за шесть игр — серьезный показатель. У тебя лишь на одну меньше, чем у Вадима Шипачева. Поделишься секретом?

— Везет, да и все. Никакого секрета. Стараюсь об этом не думать. Пока фартит — с закрытыми глазами бросаю, и залетает, — цитирует Чебыкина пресс-служба клуба на своем Telegram-канале.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Динамо» Вячеслав Войнов, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев, 2 очка — у Вадима Шипачева (0+2).