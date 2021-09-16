«Нефтехимик» проиграл «Трактору» и продлил серию поражений

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Андрей Стась, Егор Фатеев и Сергей Калинин. Единственную шайбу у хозяев забросил Владислав Шутов.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Стась — 3 (Капустин), 2:47 — 0:1. Фатеев — 1 (Пилут, Бывальцев), 8:07 — 0:2. Калинин — 1 (Тертышный), 46:19 — 0:3. Шутов — 2 (Митякин, Галимов), 49:59 — 1:3.

Вратари: Туохимаа (58:00 — 58:50, 59:00) — Вилл.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (13+11+11) — 23 (9+8+5).

Судьи: Овчинников, Одиньш.

16 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».