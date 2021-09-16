Лямся похвалил игру «Салавата Юлаева» в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

«Немного в другой хоккей сегодня играл соперник, не в тот, что мы привыкли видеть в Уфе. Они отдали шайбу и, скажем так, ждали наших ошибок в нейтральной зоне. Считаю, что в первом периоде мы очень умно и тактически верно действовали, держали шайбу, хорошо менялись и создавали моменты. Во втором отрезке мы заиграли активнее, стали заставлять соперника ошибаться, чаще закрывали их в зоне. Мы прекрасно понимали перед третьим периодом, что если мы продолжим в том же духе, то обязательно одержим победу. Доволен тем, как мы дисциплинированно сыграли и добились своего.

Надолго ли выбыли Филип Ларсен и Виктор Тихонов? Ларсен приболел. Что касается Тихонова, то он сегодня к игре готовился. На утренней тренировке мы отрабатывали большинство, и ему, к сожалению, шайба попала в руку. Надеюсь, ничего серьезного, однако пару дней еще надо посмотреть на его состояние.

Затяжные позиционные атаки во втором периоде? Да, по нашему плану мы хотим заставить соперника уставать, чтобы мы держали шайбу как можно дольше, создавали моменты. Однако нужно еще работать, чтобы действовать немного терпеливее и заставлять соперника выдыхаться», — цитирует Лямся официальный сайт клуба.

Одним из главных героев встречи стал форвард «СЮ» Сергей Шмелев, в активе которого 3 (1+2) очка. Две результативные передачи сделал Александр Кадейкин. Единственную шайбу у «Куньлуня» забросил Тайлер Вонг.