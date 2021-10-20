Российский специалист Владимир Чебатуркин вошел в тренерский штаб ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Чебатуркин будет отвечать за игру в обороне. Временно занимавший эту должность Алексей Трощинский возвращается к исполнению обязанностей начальника скаутской службы.

Чебатуркин возглавлял «Звезду» с сезона-2018/19, выиграв с командой Кубок Шелкового пути за победу в регулярном чемпионате и золотые медали сезона-2019/20.