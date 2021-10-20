Чебатуркин вошел в тренерский штаб ЦСКА
12:38
Российский специалист Владимир Чебатуркин вошел в тренерский штаб ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Чебатуркин будет отвечать за игру в обороне. Временно занимавший эту должность Алексей Трощинский возвращается к исполнению обязанностей начальника скаутской службы.
Чебатуркин возглавлял «Звезду» с сезона-2018/19, выиграв с командой Кубок Шелкового пути за победу в регулярном чемпионате и золотые медали сезона-2019/20.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/izmeneniya_v_trenerskom_shtabe_tsska/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю