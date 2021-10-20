Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Чебатуркин вошел в тренерский штаб ЦСКА

12:38
Теги:

Российский специалист Владимир Чебатуркин вошел в тренерский штаб ЦСКА, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Чебатуркин будет отвечать за игру в обороне. Временно занимавший эту должность Алексей Трощинский возвращается к исполнению обязанностей начальника скаутской службы.

Чебатуркин возглавлял «Звезду» с сезона-2018/19, выиграв с командой Кубок Шелкового пути за победу в регулярном чемпионате и золотые медали сезона-2019/20.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/izmeneniya_v_trenerskom_shtabe_tsska/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
В каких продуктах содержатся углеводы?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0