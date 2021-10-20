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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Артемом Анисимовым

11:42
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Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Артем Анисимов вернулся в «Локомотив».

Клуб из Ярославля объявил о заключении контракта с 33-летним россиянином до конца сезона-2021/22. Он будет выступать под 42-м номером.

Публикация от Хоккейный клуб «Локомотив» (@hclokomotiv)

Анисимов — воспитанник «Локомотива», он выступал за основную команду в период с 2005 по 2007 год и в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Предыдущей командой Анисимова была «Оттава». В межсезонье хоккеист находился на просмотре в «Колорадо», но клуб не стал подписывать с ним контракт.

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Иван Торопцев все материалы автора
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