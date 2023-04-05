Церемония прощания с отцом хоккеиста «Сочи» Мичкова пройдет в четверг в Адлере
Пресс-служба «Сочи» сообщила, когда пройдет церемония прощания с отцом форварда команда Матвея Мичкова Андреем.
«Хоккейный клуб «Сочи» информирует, что церемония прощания с Андреем Владиславовичем Мичковым состоится в четверг, 6 апреля, в 13 часов 30 минут в траурном зале по адресу: Адлер, ул. Кирова, 50/4. Затем тело Андрея Мичкова на самолете будет доставлено в Пермь. По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур», — написано в заявлении команды.
4 апреля стало известно, что Андрей Мичков пропал. Вечером 2 апреля он вышел из дома, после чего с ним пропала связь.
Позднее во вторник сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома. Отец хоккеиста был найден мертвым.
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