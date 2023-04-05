Тимкин: «Зарипов и Кошечкин — легенды нашего хоккея, я горд, что выступал с ними в одной команде»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин рассказал, как отнесся к тому, что его бывшие партнеры по «Металлургу» приняли решение завершить свои карьеры.
Данис Зарипов провел заключительный матч 24 февраля, а Василий Кошечкин объявил об уходе из спорта 27 марта.
«Я позвонил и тому, и другому, поздравил с блистательной карьерой. Многие могут позавидовать таким успехам в хоккее. Они большие молодцы, очень высоко задрали планку, ставили рекорды. Это легенды нашего хоккея. Я очень горд, что выступал с ними в одной команде и выигрывал вместе Кубки. Огромное спасибо за тот опыт, которые они мне передали. В свою очередь, я постараюсь передать эти знания молодым ребятам», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт»
Кошечкин является победителем Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов в составе «Металлурга», чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной России.
Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Трижды он завоевывал этот трофей с «Ак Барсом», а еще два раза побеждал с «Металлургом».
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
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Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|5.04
|16:30
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Авангард – Ак Барс
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