Евгений Тимкин: «Козлов отличается грамотностью и невозмутимостью, у него все по уму»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал новость о том, что уфимский клуб продлил контракты с прежним тренерским штабом.
«На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Все в команде позитивно отреагировали на продление контрактов с тренерским штабом. Козлов? Виктор Николаевич — грамотный человек, у него все по уму и все продуманно. У тренеров нового формата отличается тренировочный процесс и отношение к игрокам. Что бы ни случилось, он понимает, как найти выход из ситуации и сделать правильный выбор. Козлов отличается грамотностью, невозмутимостью и спокойным принятием решением. И, конечно, в таком микроклимате приятно работать», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт».
«Салават Юлаев» в сезоне-2022/23 проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
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Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|5.04
|16:30
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Авангард – Ак Барс
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