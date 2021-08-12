Новичок «Авангарда» Цегларик рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Бостона» Кэссиди

Новичок «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о том, что ему помешало закрепиться в системе «Бостона».

— Что помешало закрепиться в «Бостоне»? Было ощущение, что вы застряли между АХЛ и НХЛ.

— Когда меня вызывали, у меня были хорошие шансы поиграть с отличными игроками. Единственное, что я отчетливо понимал, — мне нужно увеличить свою продуктивность. Когда я играл во втором звене, нужно было показывать результат и набирать очки. Моя статистика была не так хороша, как хотелось бы. Да и в целом в «Бостоне» нелегко себя показать. Там очень плотная борьба за место в основе и множество качественных игроков.

— Вы говорили, что Брюс Кэссиди был предвзят к вам и ждет ваших ошибок. Сейчас обида на него осталась или это было сказано на эмоциях?

— Наверное, эти слова были сказаны в моменте и на эмоциях. Сейчас у меня нет обиды или негативных чувств по отношению к Брюсу. «Бостон» — отличный клуб с отличными болельщиками. Доволен проведенным временем в «Брюинз» и счастлив, что мне довелось поиграть там.

— Каково было ментально играть в «Провиденс», зная, что вас не особо ждут в «Бостоне»?

— В первые два сезона я достаточно часто играл за основу. Особенно неплохим вышел самый первый сезон. Когда на третий год у меня получалось выдавать хорошие серии, то стало понятно, что нельзя успокаиваться и останавливаться, потому что тебя в любой момент могут отправить в АХЛ, а потом в любой момент вернуть в НХЛ. Был даже период, когда меня каждые два дня кидали туда-обратно. Конечно, это непросто. К концу третьего сезона я понимал, что закрепиться в «Бостоне» будет сложно, и постепенно начал подумывать о других вариантах продолжения карьеры.

— Удивляло, что, несмотря на не самые простые отношения с Кэссиди, генеральный менеджер Дон Суинни два раза делал вам квалификационные предложения?

— Это часть бизнеса. Они вкладывали в мое развитие и деньги, и время. Поэтому у них была возможность использовать меня на рынке для обмена. Но пока мои права остаются у «Бостона». Думаю, если бы у них появилось какое-то хорошее предложение, то мне не стали бы вставлять палки в колеса.

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