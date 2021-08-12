«Даже в Америке не видел таких габаритных команд, как «Авангард». Интервью главного новичка чемпионов

Поговорили с Петером Цеглариком о «Бостоне», чемпионате мира и причинах переезда в КХЛ.

Словацкий нападающий Петер Цегларик — одно из главных открытий чемпионата мира в Латвии. В Риге бывший вингер шведского «Лександа» настрелял 11 очков в 8 матчах, был признан лучшим нападающим турнира, а чуть позже подписал контракт с омским «Авангардом», став прямой заменой ушедшего в «Локомотив» Рида Буше.

В интервью «СЭ» новичок «ястребов» рассказал о четырех сезонах в системе «Бостона», отношениях с главным тренером «Брюинз» Брюсом Кэссиди, своих сильных сторонах и переходе в команду Боба Хартли.

После ЧМ пара клубов НХЛ проявляла интерес

— В интервью словацкой прессе незадолго до переезда в «Лександ» вы говорили, что вами интересовалось несколько клубов НХЛ. В этом году после разрывного ЧМ предложения были?

— Я переезжал в «Лександ» после четырех лет в системе «Бостона» и понимал, что мне нужно двигаться дальше. Я очень многому научился в «Брюинз». Но шведский чемпионат стал для меня новым этапом, несмотря на то что я хорошо его знал. Прекрасно понимал, что если хорошо покажу себя в Швеции, то у меня будет возможность перейти в НХЛ или в КХЛ. После ЧМ пара клубов НХЛ проявляла ко мне интерес, но права на меня еще оставались в «Бостоне». В итоге мы пришли к выводу, что «Авангард» сейчас будет наилучшим выбором.

— «Бостон» до сих пор владеет правами на вас?

— Если не ошибаюсь, то права заканчиваются либо после наступления 27 лет, либо после определенного количества игр в НХЛ. Рынок свободных агентов в Северной Америке открывается в июле, а день рождения у меня 2 августа. Получается, что после этого сезона права на меня еще останутся у «Бостона».

— В интервью клубному сайту вы говорили, что четыре года в системе «Брюинз» пошли вам на пользу. Однако за это время стать твердым игроком основы не получилось. Нет ощущения, что на драфте попали в не самую удачную для молодого игрока систему, где все места в топ-6 были заняты?

— НХЛ - лучшая лига в мире. Пробиться в топ-6 там непросто вне зависимости от команды. Первый год в «Бостоне» для меня сложился успешно, но во втором сезоне меня подкосили травмы. Плюс у «Брюинз» был достаточно глубокий подбор нападающих. Чтобы пробиться в верхние звенья, должно было сложиться воедино множество факторов.

— Что помешало закрепиться в «Бостоне»? Было ощущение, что вы застряли между АХЛ и НХЛ.

— Когда меня вызывали, у меня были хорошие шансы поиграть с отличными игроками. Единственное, что я отчетливо понимал, — мне нужно увеличить свою продуктивность. Когда я играл во втором звене, нужно было показывать результат и набирать очки. Моя статистика была не так хороша, как хотелось бы. Да и в целом в «Бостоне» нелегко себя показать: там очень плотная борьба за место в основе и множество качественных игроков.

— Вы говорили, что Брюс Кэссиди был предвзят к вам и ждет ваших ошибок. Сейчас обида на него осталась или это было сказано на эмоциях?

— Наверное, эти слова были сказаны в моменте и на эмоциях. Сейчас у меня нет обиды или негативных чувств по отношению к Брюсу. «Бостон» — отличный клуб с отличными болельщиками. Доволен проведенным временем в «Брюинз» и счастлив, что мне довелось поиграть там.

— Каково было ментально играть в «Провиденс», зная, что вас не особо ждут в «Бостоне»?

— В первые два сезона я достаточно часто играл за основу. Особенно неплохим вышел самый первый сезон. Когда на третий год у меня получалось выдавать хорошие серии, то стало понятно, что нельзя успокаиваться и останавливаться, потому что тебя в любой момент могут отправить в АХЛ, а потом в любой момент вернуть в НХЛ. Был даже период, когда меня каждые два дня кидали туда-обратно. Конечно, это непросто. К концу третьего сезона я понимал, что закрепиться в «Бостоне» будет сложно и постепенно начал подумывать о других вариантах продолжения карьеры.

— Удивляло, что, несмотря на не самые простые отношения с Кэссиди, генеральный менеджер Дон Суинни два раза делал вам квалификационные предложения?

— Это часть бизнеса. Они вкладывали в мое развитие и деньги, и время. Поэтому у них была возможность использовать меня на рынке для обмена. Но пока мои права остаются у «Бостона». Думаю, если бы у них появилось какое-то хорошее предложение, то мне не стали бы вставлять палки в колеса.

В «Авангарде» хочу быть настоящим снайпером

— Когда вы выходили на драфт, скауты отмечали, что вам необходимо поработать над первым шагом и стартовой скоростью. За несколько лет в Массачусетсе удалось убрать «белые пятная»?

— Да, катание было основным элементом, который мне нужно было подтянуть. После того как меня задрафтовали, стал заниматься с тренером по катанию и работаю с ним до сих пор каждое лето. Но вообще, когда ты осваиваешься и привыкаешь к скоростям, все должно быть в порядке. Конечно, осталось еще много нюансов, над которыми мне нужно работать, — это и игра в обороне, и контроль шайбы, и форчекинг. Хотя последние два года уделял наибольшее внимание игре в чужой зоне и именно завершению.

— Алексей Волков говорил, что ваше лучшее качество — это бросок. Он от природы такой хлесткий или в какой-то период усиленно прокачивали его?

— Когда я поехал в Америку, то должен был работать над всеми нюансами, чтобы быть успешным. И последние два года в «Бостоне» я работал именно над броском и забиванием голов. В «Авангарде» хочу быть настоящим снайпером, который будет много забрасывать и доверять своим инстинктам.

— В 2019-м вас на достаточно большой срок поднимали во второе звено к Давиду Крейчи. Каково было выходить с легендой и одним из лучших центров лиги, с которым вы могли поговорить на одном языке?

— Наверное, на данный момент он лучший центральный нападающий, с которым я играл. Знаю, что сейчас Давид уезжает в Чехию и больше не будет выступать за «Брюинз». Желаю ему только удачи. Играть с ним было здорово. Мы разговаривали почти на одном языке — словацкий и чешский очень похожи. Благодаря ему я знал, какие требования тренер предъявляет к игрокам и что он от них хочет.

А еще он помогал мне сохранять спокойствие. Крейчи сам по себе очень терпеливый и спокойный человек. Он вселил в меня веру, что я тоже на многое способен — и пас хороший отдать, и красивую комбинацию расчертить. Именно благодаря ему получилось развить эту уверенность в себе.

— С вашими габаритами вас не пытались переформатировать в чистого игрока для нижних звеньев?

— Я не против форчекинга и люблю не только забивать, но и побороться за шайбу. К моему счастью, не дошло до того, что меня пытались изменить, перестали использовать мои навыки и поставили в четвертое звено, чтобы я бегал и играл максимально просто. Мне бы не доставляло удовольствия носиться по всей площадке и играть в простой хоккей. Знаю, что есть ребята, которые классно справляются с подобной ролью, но не думаю, что у меня получилось бы в боттоме. Рад, что остался самим собой и не превратился в простого чеккера.

Знаю, что могу показать себя в КХЛ

— Первые слухи о вашем переходе в «Авангард» появились еще 1 мая, но контракт вы подписали только 17 июня.

— Да, действительно, первые переговоры начались еще в мае. Я успешно провел сезон, и у меня было много предложений. Чуть позже права на меня передали «Авангарду», и мы начали обсуждать различные нюансы. Плюс в то время шел чемпионат мира, и мне нужно было думать о нем. После все было окончательно понятно, и мы подписали контракт.

— Волков не скрывает, что видит в вас прямую замену Риду Буше. Он набирал очки за счет нереального голевого чутья, классного выбора позиции и умения вовремя оказаться на подборе. Что чемпионскому «Авангарду» может предложить Петер Цегларик кроме броска?

— Часто слышу, что я пришел на замену Буше. Что ко мне пришло после чемпионата мира и классного сезона в Швеции, так это непоколебимая вера в себя. Знаю, что могу показать себя в КХЛ. Здесь еще важно, с какими партнерами ты играешь — кто будет бросающим, кто будет распасовщиком. Думаю, что здорово умею находить пространство и свободный лед, чтобы поражать ворота. Еще знаю, что могу показывать уверенную игру и выигрывать борьбу за шайбу.

Рид здорово провел предыдущий сезон, который для него был первым в России. У него все получилось, поэтому теперь я должен принять этот вызов. Мне нужно найти свою игру и помогать команде. Конечно, в моем переходе сыграло большую роль то, что «Авангард» — клуб-победитель и ему удалось выиграть Кубок Гагарина. Я тоже хочу быть причастен к его победам.

— Боб Хартли на пресс-конференции после матча с «Трактором» сказал, что хочет видеть максимальную вариативность сочетаний в обновленной команде. Первый матч вы сыграли в звене с Якуповым и Найтом, второй — с Зерновым и Толчинским. С кем все-таки чаще выходите на тренировках?

— Предсезонка для того и проводится, чтобы посмотреть, с кем у тебя лучше идет игра и с кем ты найдешь ту самую «химию». Практически всю часть сборов, которую мы провели в Балашихе, я тренировался в сочетании с Корбэном Найтом. Мы очень много разговаривали с ним, он многое мне объяснял — это очень помогает.

Но мне понравилось играть и с Сергеем Толчинским — он потрясающий игрок, который всегда активен и создает кучу моментов. И я тоже хочу играть в подобном стиле и постоянно угрожать воротам. У нас впереди еще несколько матчей, и после них уже будет видно, в каких сочетаниях мы останемся.

— Еще он говорил, что многие новички пока не успели понять систему «Авангарда». Вы уже успели уловить хотя бы ее очертания?

— Мы работаем над этим каждый день. Тренеры проводят очень много собраний, на которых разбирается видео. Но пока еще есть время до начала сезона. Главное — вникнуть во все мелочи. Прекрасно понимаю, что мы хотим показывать скоростной хоккей и постоянно играть в давление.

— «Авангард» в этом межсезонье оброс габаритными и достаточно тяжелыми нападающими. Вы когда-нибудь играли в такой крупной команде с большим совокупным весом?

— Игра с годами меняется. За то время, которое я провел в Северной Америке, акцент стал делаться на скорость и на навыки работы с шайбой. Вообще считаю, что габаритные сильные игроки нужны любой команде. Особенно в плей-офф, когда игра становится более агрессивной и силовой. Силовой аспект игры сейчас становится критически важным. В плей-офф с таким количеством больших ребят против нас будет нелегко. Наверное, даже в АХЛ не видел команд, у которых было бы так много габаритных хоккеистов.

— Когда смотрел несколько ваших матчей за «Лександ» и сравнивал с тем, что видел в «Провинденс», показалось, что вы в прошлом сезоне намного чаще стали идти на пятак, чем раньше.

— Да, я стал забивать больше голов с пятака. Когда приехал в «Лександ», главный тренер Бьорн Хеллквист сказал, что видит что-то особенное в моем броске, чего нет у других ребят. Поэтому я действительно старался спускаться как можно ниже на пятак и бросать. У нас было отличное звено, в котором меня использовали как завершителя.

— Кто был вашим консультантом перед переездом в КХЛ? Насколько помню, из бывших игроков «Авангарда» вы пересекались только с Юнасом Анелевым в «Лександе».

— Юнас — отличный парень. Он очень легок в общении, и мы много с ним разговаривали. Многое узнал от него о КХЛ. Определенно Анелев был моим консультантом.

— Каково вообще неделю тренироваться и играть в Сочи, когда за пределами дворца 24/7 жарит солнце и в шаговой доступности море? Условия не самые типичные для работы на льду.

— Такой опыт у меня впервые. С предыдущими командами не выезжал в такие места. Хотя в прошлом году в Швеции у нас были сборы у моря в небольшом курортном городке, но тогда мы провели там всего четыре дня. Классно, что есть возможность немного побыть под солнцем — сезон и зима буду долгими. Но, разумеется, это все-таки сборы — мы здесь не на каникулах. При этом мы наслаждаемся свободным временем, которое проводим вместе всей командой. Например, после игры с олимпийской сборной России мы здорово поужинали все вместе и поближе познакомились друг с другом. Это тоже очень важный момент.

Десять лет назад словацкий хоккей не успевал за прогрессом

— Есть объяснение, что произошло со словацким хоккеем в 2010-х-2020-х?

— В последние пять лет мы движемся в правильном направление. Но 10 лет назад мы оказались в стагнации, когда словацкий хоккей просто не успевал за прогрессом и какими-то трендами. Мы реально застыли. Было много разговоров, кто может это изменить. Сейчас все вошло в нужное русло, и у нас много игроков, которые должны показать себя в будущем.

— Почти все топовые словацкие юниоры, как и вы в свое время, в 15-16 лет уезжают за развитием в Финляндию или Швецию.

— Я был одним из первых, кто задал этот тренд. На тот момент только около трех-четырех игроков моего возраста уехало за границу. Просто многие понимали, что в Швеции, которая выпускает много классных игроков, можно развиваться куда эффективнее. В 15-16 лет можно совершить качественный скачок в развитии. Тогда я считал переезд в «Лулео» лучшим выбором. Кстати, сейчас уже не так много ребят уезжает из Словакии — достаточно большая часть остается и играет на профессиональном уровне.

— Вы играли на ЧМ в одной команде с Юраем Славсковски и Шимоном Немецом — двумя пацанами 2004 года рождения, которые будут претендовать на топ-15 следующего драфта НХЛ. Что их делает исключительными?

— Со Славковски мы познакомились еще в тренировочном лагере до ЧМ, и тогда я даже играл с ним в одном звене. Шимон и Юрай показали в Риге, что у них невероятная уверенность в своих возможностях. То, что они в столь юном возрасте выступают на взрослом чемпионате мира, — это какое-то безумие! Просто потрясающе! Ребятам на турнире было всего 17 лет, и в свои 26 я чувствовал себя чуть ли не самым старым в команде. Я желаю им только удачи — они отличные игроки с большим будущим.

— Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи хоть в чем-то похож на Хартли?

— У них много общего. Они оба очень позитивные и трудолюбивые. Оба хотят, чтобы их игроки абсолютно все делали правильно и по заданию. Боб, наверное, чуть более импульсивный. Он старается прививать своим командам энергичный хоккей. Крэйг более спокойный и интеллигентный. Правда, я не знаю, будет ли он в этом сезоне работать со сборной Словакии. Но работать с ними обоими — одно удовольствие.

— Не жалеете, что у вас разошлись пути c Мареком Гривиком, с которым вы периодически играли в одном звене в «Лександе» и вместе оказались в составе сборной на ЧМ? Тем более вы ведь с ним оба из Жилины.

— Ха-ха! Нам уже нужен был перерыв, чтобы отдохнуть друг от друга. Мы с ним весь сезон жили вместе в маленьком городке, а потом вместе играли в сборной. Но вообще, если говорить серьезно, он прекрасный парень и отличный игрок, который круто показал себя на ЧМ. Сейчас мы немного отдохнем друг друга и в конце августа вновь встретимся в сборной на квалификации к Олимпийским играм.

— Если судить по Elite Prospects, то из Жилины вышло не так много хоккеистов хотя бы уровня чемпионата Словакии. Футбол в родном городе перебивает хоккей по популярности?

— Да, футбол имеет достаточно большое значение в моем городе. Местный футбольный клуб выпускает немало хороших футболистов и продает их в европейские лиги. Хоккей здесь немного отстает. Но если посмотреть на состав сборной Словакии, то несколько ребят, например Роберт Лантоши, выросли в близлежащих областях.

— Словакам и чехам куда легче дается русский язык, чем легионерам из других стран. Сейчас какие-то отдельные фразы удается понимать?

— Что-то понимаю, но не так много, как хотелось бы. Не так давно у нас было собрание, где я понимал некоторые слайды на русском. Но я приехал всего пару недель назад. Так что это нормально. Кстати, в школе русский был моим вторым иностранным языком, но когда я уехал в Швецию, то его изучение пришлось прекратить. Думаю, что со временем освою язык.