Цегларик: «Крейчи — лучший центр, с которым я играл. Он вселил в меня веру, что я на многое способен»

Новичок «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о том, как в сезоне-2018/19 провел несколько матчей за «Бостон» в одном звене с чешским нападающим Давидом Крейчи.

— В 2019-м вас на достаточно большой срок поднимали во второе звено к Давиду Крейчи. Каково было выходить с легендой и одним из лучших центров лиги, с которым вы могли поговорить на одном языке?

— Наверное, на данный момент он лучший центральный нападающий, с которым я играл. Знаю, что сейчас Давид уезжает в Чехию и больше не будет выступать за «Брюинз». Желаю ему только удачи. Играть с ним было здорово. Мы разговаривали почти на одном языке — словацкий и чешский очень похожи. Благодаря ему я знал, какие требования тренер предъявляет к игрокам и что он от них хочет.

А еще он помогал мне сохранять спокойствие. Крейчи сам по себе очень терпеливый и спокойный человек. Он вселил в меня веру, что я тоже на многое способен — и пас хороший отдать, и красивую комбинацию расчертить. Именно благодаря ему получилось развить эту уверенность в себе.

— С вашими габаритами вас не пытались переформатировать в чистого игрока для нижних звеньев?

— Я не против форчекинга и люблю не только забивать, но и побороться за шайбу. К моему счастью, не дошло до того, что меня пытались изменить, перестали использовать мои навыки и поставили в четвертое звено, чтобы я бегал и играл максимально просто. Мне бы не доставляло удовольствия носиться по всей площадке и играть в простой хоккей. Знаю, что есть ребята, которые классно справляются с подобной ролью, но не думаю, что у меня получилось бы в боттоме. Рад, что остался самим собой и не превратился в простого чеккера.

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