Победивший рак Мурыгин подписал полноценный контракт с «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» и Алексей Мурыгин заключили полноценный контракт на один сезон! ??



Ранее 34-летний голкипер находился в нашей команде на просмотре.



Желаем хоккеисту успешного выступления за наш клуб! ? pic.twitter.com/vpZ2CYhKu2