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Победивший рак Мурыгин подписал полноценный контракт с «Торпедо»

17:55
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Голкипер Алексей Мурыгин подписал однолетний контракт с «Торпедо», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Ранее вратарь находился в нижегородском клубе на просмотровом контракте.

34-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/torpedonn/status/1425830009281728512

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Александр Кравченко все материалы автора

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