Победивший рак Мурыгин подписал полноценный контракт с «Торпедо»
17:55
Голкипер Алексей Мурыгин подписал однолетний контракт с «Торпедо», информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Ранее вратарь находился в нижегородском клубе на просмотровом контракте.
34-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.
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