Алексей Емелин подписал контракт с минским «Динамо» на один год

Чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Емелин стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

C 36-летним защитником подписан контракт на один сезон.

Прошлый сезон россиянин провел в «Авангарде». В регулярке: 43 игры, 8 (2+6) очков, среди полевых игроков всей лиги чаще всего блокировал броски (120). В плей-офф: 13 матчей, 5 (2+3) результативных баллов.

Емелин — трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2008, 2009 — в составе «Ак Барса», 2021 — в составе «Аванграда»).

В составе сборной России: чемпион мира (2012), чемпион мира среди юниоров (2004), серебряный призер молодежного ЧМ (2005, 2006).