Никита Щитов: «Для СКА здорово, что есть такой ресурс в виде ХК «Сочи». Мичков сможет привыкнуть к КХЛ»

Бывший защитник «Сочи» Никита Щитов оценил дебютный гол нападающего Матвей Мичков в составе сочинского клуба.

18-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Ранее ХК «Сочи» арендовал Мичкова у СКА до конца сезона

— Мичков, конечно, усиление для ХК «Сочи». До этого от многих знакомых слышал о том, что он интересный игрок, хорошо оснащен технически. И, посмотрев матч против «Ак Барса», я тоже смог убедиться в этом. Забил хороший гол, из состава не выпадает. ХК «Сочи» — подходящий вариант для тех игроков, которые являются лидерами по натуре и делают первые шаги на таком уровне. Мичков сможет провести достаточное количество матчей до конца сезона, привыкнуть к скоростям и к хоккею в КХЛ, а на другой уже год перейти на новую ступень развития. Это идеальный вариант.

— Получается, ХК «Сочи» обкатывает молодых игроков СКА и действует как фарм-клуб?

— Это уже как данность и ничего не сделаешь. Для СКА здорово, что есть такой ресурс в виде ХК «Сочи». Могут своих молодых обкатывать не только в МХЛ, ВХЛ, но и в клубе КХЛ, — приводит слова Щитова «РБ Спорт».