Бывший защитник сборной СССР Стариков: «Тихонов был олицетворением режима»
Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Сергей Стариков рассказал об отношениях с главным тренером Виктором Тихоновым и почему в команде возникали различные конфликтные ситуации.
— Для него хоккей был всей жизнью. Чьи-то проблемы его не волновали. Тяжело было в этом плане. Бытовые вещи он вообще не понимал. В большинстве случаев именно на этой почве возникали конфликты. У меня сын попал в больницу, а он мне говорит: «Чем ты ему поможешь? Ты разве врач?»
В такие моменты хочется получить хоть какую-то моральную поддержку. А ему очки были гораздо важнее всего вокруг. Даже в матчах, которые ничего не значили для нас в турнирном плане, Тихонов находил выход. Наигрывал схемы для сборной и гонял нас по полной.
— То знаменитое интервью «Огоньку» Игоря Ларионова стало переломным?
— Конечно. Всегда после таких встрясок люди начинают усерднее работать и по-другому мыслить. Так что письмо однозначно пошло на пользу. К тому времени многие уже потихоньку начинали задумываться, что можно играть в хоккей не только в СССР. До этого даже мыслей таких не возникало.
А мне было интересно, когда приезжали на турниры в Северную Америку, смогу я прижиться в их чемпионате или нет. Не всегда было понятно, насколько сильны их хоккеисты. В матчах Кубка мира они играли с полной самоотдачей, а вот встречи между СССР и НХЛ на клубном уровне были немного другими.
— Затем откровения в прессу посыпались от Вячеслава Фетисова и даже от вашей жены Ирины. Это была игра против Викторова Тихонова или против режима?
— Против режима. Но Тихонов был его олицетворением.
— Во время вашего чествования в ЦСКА в 2008 году он стоял рядом с вами и поздравлял...
— Мы помирились еще в середине 90-х. Он сам предложил забыть все невзгоды. Сказал, что друзьями не будем, но врагами тоже не стоит оставаться. Этот разговор был необходим. Моральное напряжение сразу спало.
(Андрей Жданюк)
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