Брагин не смог рассказать подробности о травме Подколзина
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).
— Хороший матч с нашей стороны. Хорошо работала команда, хорошая игра вратаря. Забросили нужные голы, — цитирует тренера сайт красно-белых.
— Как состояние Подколзина?
— Сейчас сложно сказать, завтра узнаем.
— Тайм-аут во втором периоде взяли из-за долгой смены?
— Да, из-за долгой смены.
— В паузу нагружали команду?
— В плане «физики» неплохо катались.
— Чибриков провел четыре матча за четыре дня. Как его физическое состояние расцениваете?
— Сейчас отдохнет и посмотрим, что будет в дальнейшем. Если будет нормально, то и будет играть дальше.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-16-02-21/
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