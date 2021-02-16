Брагин не смог рассказать подробности о травме Подколзина

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

— Хороший матч с нашей стороны. Хорошо работала команда, хорошая игра вратаря. Забросили нужные голы, — цитирует тренера сайт красно-белых.

— Как состояние Подколзина?

— Сейчас сложно сказать, завтра узнаем.

— Тайм-аут во втором периоде взяли из-за долгой смены?

— Да, из-за долгой смены.

— В паузу нагружали команду?

— В плане «физики» неплохо катались.

— Чибриков провел четыре матча за четыре дня. Как его физическое состояние расцениваете?

— Сейчас отдохнет и посмотрим, что будет в дальнейшем. Если будет нормально, то и будет играть дальше.