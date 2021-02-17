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Разин признал закономерность поражения «Северстали» от «Локомотива»

00:06
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин признал закономерность поражения команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3).

«Результат закономерен, начали очень плохо, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Ребята вышли с выходных, получили нагрузочку, которую надо было дать. Но, с другой стороны, такое же состояние сейчас во всех командах, поэтому это не оправдание. При такой не очень хорошей игре смогли отыграться, и могли зацепиться за очки, но, к сожалению, в третьем периоде пропустили контратаку в хорошем исполнении Ткачёва. Могли отыграться, но Вихарев не забил. Это хоккей», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/16/481309.html

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