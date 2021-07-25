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Плотников: «Приехал в великий клуб, чтобы побеждать»

20:38
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Новичок ЦСКА нападающий Сергей Плотников рассказал, как проходит адаптация в новой команде.

— Хорошо знаю свой организм, планомерно готовлюсь к сезону. Самочувствие великолепное, уже давно готовлюсь, поэтому проблем с набором физической формы быть не должно. Ощущения потрясающие — приехал в великий клуб, чтобы побеждать. Знаю многих ребят, знаю их бойцовские качества, поэтому выбор дался мне легко, — приводит слова Плотникова сайт КХЛ.

— Как вам удалось сохранить высокой уровень физической подготовки?

— Очень доволен, что много времени провел с семьей. Две недели с близкими и друзьями провели на море. По большому счету, кроме этого периода, в остальное время поддерживал себя в форме, не набирал вес, чтобы потом не возникало проблем. Можно сказать, что я не заканчивал, а месяц назад начал увеличивать нагрузки. Все это время делал много кардио, работал с небольшими весами, делал упражнения с резиной.

— В прошлом сезоне у вас была высокая результативность — 52 очка. Какие цели перед собой ставите в предстоящем сезоне?

— Я всегда хочу набирать больше очков, чем было, но в первую очередь нужно помогать нашей команде побеждать. Все мы здесь собралась ради одной цели, поэтому личные амбиции нужно убирать на второй план.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_plotnikov_znayu_boytsovskie_kachestva_armeytsev_poetomu_vybor_dalsya_mne_legko_/

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Иван Шитик все материалы автора

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