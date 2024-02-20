Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Петухов назвал слабым состав «Барыса»

Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов прокомментировал игру «Барыса» в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Обычно, многие команды на выезде играют лучше. Говорят, что им легче — меньше ответственности, чужой болельщик. У «Барыса» изначально был слабый состав, все не получалось с первых матчей. В этом году, вот такой состав, с которым, увы, ничего не смогли показать. Будем ждать новый сезон и надеяться на лучшее», — цитирует Петухова Sports.kz.

После 65 матчей КХЛ «Барыс» с 48 очками идет на последнем месте в таблице Восточной конференции. Команда не сыграет в плей-офф.