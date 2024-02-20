«Спартак» забросил пять шайб во втором периоде матча с «Торпедо»

«Спартак» забил пять голов в ворота «Торпедо» во втором периоде матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Красно-белые уступали со счетом 1:3 перед второй двадцатиминуткой. На данный момент московский клуб ведет — 6:3.

У «Спартака» во втором периоде 3 (1+2) очка набрал Николай Голдобин.