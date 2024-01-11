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Сегодня, 11:00

Бывший тафгай Юдин объяснил, зачем ветераны СКА написали письмо президенту страны с жалобой на судейство

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник СКА и сборной России, серебряный призер ЧМ-2022 Александр Юдин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что сподвигло ветеранов СКА и его лично обратиться к руководителю страны Владимиру Путину.

Совет ветеранов СКА обратился с жалобой к президенту 8 января после поражения питерцев от «Металлурга» (1:2 ОТ). Ветераны клуба заявили о низком качестве судейства в российском хоккее после инцидента со спорной победной шайбой магнитогорцев в овертайме встречи.

— Кому пришла идея написать письмо Путину?

— У нас есть совет, ложа ветеранов. Мы каждый матч обсуждаем и переживаем. Новый дворец построили! Надо поддерживать команду, беречь ее. Чтобы она играла еще лучше. А если даже она сыграет не очень, все равно надо говорить хорошее. Потому что это питерская команда, она всегда раньше билась с Москвой. В Москве сидят и работают те, кто не хочет, чтобы Питер заиграл. Это борьба между городами. Поэтому мы обсуждаем нашим советом хоккей. У нас все играющие, и то осталось их семь человек. Это же не Москва, где пять тысяч играющих. Поэтому мы решили разобраться в этом. Судьи сейчас получают бешеные деньги. Это успешные и богатые люди. Судьям надо беречь работу, жить в шикарном доме и судить правильно.

— Есть версия, что письмо написано с подачи клуба?

— При чем тут это? Я вообще могу сказать, что это указание Морозова. Как будто он сказал: «Напиши письмо против меня, а то меня не слушают». Мы смотрели хоккей и просто решили сделать так. Мы переживаем за российский хоккей и хотим, чтобы он был еще сильнее, особенно КХЛ!

— Почему письмо именно Путину? Зачем его беспокоить по таким вопросам сейчас?

— Если президенту просто написать, то вопрос быстрее решается. Когда у меня был ресторан, я платил нормальные деньги беременной девушке. А она решила написать президенту, что я ей не заплатил деньги, положенные по беременности. Так у меня сразу восемь проверок! И просили показать все чеки оплат. Если бы у меня чека не было... мне говорили: «Сань, хорошо, что у тебя есть твои чеки». Очень быстро тогда все пошло. А лига сидит в Москве, понятно, что Питер для них как гость в горле. Никто не хочет, чтобы мы выигрывали.

— Вы верите, что до Путина письмо дойдет и что он с ним ознакомится?

— Думаю, там до всех все доходит. Просто много помощников. Там же надо ответить, зафиксировать. Это все на пользу лиге. Судей проверят на профпригодность, лучше они потренируются, методички почитают.

10 января главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что судьи матча СКА — «Металлург» приняли верное решение, засчитав решающую шайбу магнитогорцев в овертайме.

Хоккеисты СКА. «Лига сидит в Москве, Питер для них как кость в горле». Бывший тафгай объяснил, зачем ветераны СКА написали президенту
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 50 14 36 34
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ЦСКА – Динамо М
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