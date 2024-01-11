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«Лига сидит в Москве, Питер для них как кость в горле». Бывший тафгай объяснил, зачем ветераны СКА написали президенту

Александр Юдин объяснил, зачем ветераны СКА написали письмо президенту
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Хоккеисты СКА
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
Бывший защитник СКА и сборной России, серебряный призер ЧМ-2022 Александр Юдин — о резонансном обращении ветеранов петербургского хоккея руководителю страны. Сам он — один из авторов письма.

— Была ли подножка в матче? Как вы оцените этот эпизод?

— Тафгай все видит. Кто плюет, кто толкает. Я профессионально вижу лучше, чем четыре судьи. Там явно была выставлена правая нога. Если бы Гераськин был хитрым, он бы как ехал, так и продолжал. А он выставил правую ногу, думал, что хитрый. Гераськин выставляет ногу, сбивает и еще забивает гол. И ему везет, потому что Разин как раз приобрел его с большими силами, и он отработал. Но на площадке два главных судьи и два линейных. Видно, что правая нога выставлена. И это повлияло на результат. По судьям было уже много моментов. Понятно, что их трогать нельзя, но все это уже долго идет, этот матч стал последней каплей.

— Какие моменты вы можете вспомнить, когда СКА откровенно засуживали?

— Много моментов. Тому же Зыкову Радулов выбил зубы. Нельзя бить человека без шайбы. Неважно, бежит он или не бежит. Радулов первый атакует плечом и выбивает ему зубы. Зыков до сих пор без зубов. Надо просто возвращать тафгаев, чтобы переставали и вратари подставляться, как будто они короли, чтобы Радулов плечо не выставлял. Также Бардакову били в шею и челюсть, когда он просто подъезжал на пятак. Это нанесение травмы! По сезону много таких моментов, которые повлияли на исход матча. Некрасиво оскорблять судей, был закон о том, чтобы их не трогать. Но я по окончании карьеры хотел избить пару главных. Потом ко мне подошли и сказали: «Сань, мы тебя уважаем, не делай этого». Я подумал: «Правда, надо их беречь». Меня доводили до такой степени, что я мог, заканчивая карьеру, отомстить им за все. Но есть кодекс чести — не трогать судей.

Роман Ротенберг, Сергей Юдаков. Письмо ветеранов СКА с критикой судейства — что это такое?

— Кому пришла идея написать письмо Путину?

— У нас есть совет, ложа ветеранов. Мы каждый матч обсуждаем и переживаем. Новый дворец построили! Надо поддерживать команду, беречь ее. Чтобы она играла еще лучше. А если даже она сыграет не очень, все равно надо говорить хорошее. Потому что это питерская команда, она всегда раньше билась с Москвой. В Москве сидят и работают те, кто не хочет, чтобы Питер заиграл. Это борьба между городами. Поэтому мы обсуждаем нашим советом хоккей. У нас все играющие, и то осталось их семь человек. Это же не Москва, где пять тысяч играющих. Поэтому мы решили разобраться в этом. Судьи сейчас получают бешеные деньги. Это успешные и богатые люди. Судьям надо беречь работу, жить в шикарном доме и судить правильно.

— Есть версия, что письмо написано с подачи клуба?

— При чем тут это? Я вообще могу сказать, что это указание Морозова. Как будто он сказал: «Напиши письмо против меня, а то меня не слушают». Мы смотрели хоккей и просто решили сделать так. Мы переживаем за российский хоккей и хотим, чтобы он был еще сильнее, особенно КХЛ!

Роман Ротенберг с хоккеистами СКА.
Фото ХК СКА

— Почему письмо именно Путину? Зачем его беспокоить по таким вопросам сейчас?

— Если президенту написать, то вопрос быстрее решается. Когда у меня был ресторан, я платил нормальные деньги беременной девушке. А она решила написать президенту, что я ей не заплатил деньги, положенные по беременности. Так у меня сразу восемь проверок! И просили показать все чеки оплат. Если бы у меня чека не было... мне говорили: «Сань, хорошо, что у тебя есть твои чеки». Очень быстро тогда все пошло. А лига сидит в Москве, понятно, что Питер для них как гость в горле. Никто не хочет, чтобы мы выигрывали.

СКА проиграл &laquo;Металлургу&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Судьи прибили СКА или все было чисто? Спорный гол принес победу «Магнитке» в Питере

— Вы верите, что до Путина письмо дойдет и что он с ним ознакомится?

— Думаю, там до всех все доходит. Просто много помощников. Там же надо ответить, зафиксировать. Это все на пользу лиге. Судей проверят на профпригодность, лучше они потренируются, методички почитают.

— Вы считаете, что судейство предвзято или это плохая работа арбитров?

— Я не хочу наговаривать ни на кого. Хочется, чтобы этого не было.

— То есть вопрос в квалификации?

— Пусть будет так. Лучше, чтобы это было так. Тогда мы просто указываем на их ошибки.

Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА

— В таком случае не кажется ли вам, что Владимир Владимирович на квалификацию арбитров повлиять не может?

— Судей проверят, они еще посмотрят методички, еще раз их соберут, они сдадут тесты на профпригодность. Кого-то за судейство плохое будут отправлять в Хабаровск и Владивосток. Кому-то за хорошую работу будут давать хорошие поездки, чтобы далеко не летать. Кого-то отправят в ВХЛ. Судьи должны беречь свою работу.

— Как считаете, разрешится ли ситуация с арбитрами после этого письма?

— Если пошел дым, будет и огонь. Надо помогать хоккею. Владимир Владимирович сделал Ночную хоккейную лигу, но там тоже вопросы есть. Нам надо заниматься популяризацией хоккея, сборной команды. Надо все поднимать. А начинать надо с Ночной хоккейной лиги, где люди забросили хоккей с 8-го класса, они выпивают, семьи рушатся. А им надо разрешать играть в хоккей. Надо, чтобы у нас хоккей, балет и космос снова стали лучшими в мире! Это бренд нашей страны, который везде должен звучать громко.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Юдин
Владимир Путин
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