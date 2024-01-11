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Сегодня, 10:45

Бывший тафгай Юдин: «По окончании карьеры хотел избить пару главных судей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Юдин.
Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Бывший защитник СКА и сборной России, серебряный призер ЧМ-2022 Александр Юдин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, какие судейские решения в матчах петербургской команды ему не понравились, и заявил, что судей надо беречь.

— Какие моменты вы можете вспомнить, когда СКА откровенно засуживали?

— Много моментов. Тому же Зыкову Радулов выбил зубы. Нельзя бить человека без шайбы. Неважно, бежит он или не бежит. Радулов первый атакует плечом и выбивает ему зубы. Зыков до сих пор без зубов. Надо просто возвращать тафгаев, чтобы переставали и вратари подставляться, как будто они короли, чтобы Радулов плечо не выставлял. Также Бардакову били в шею и челюсть, когда он просто подъезжал на пятак. Это нанесение травмы! По сезону много таких моментов, которые повлияли на исход матча. Некрасиво оскорблять судей, был закон о том, чтобы их не трогать. Но я по окончании карьеры хотел избить пару главных. Потом ко мне подошли и сказали: «Сань, мы тебя уважаем, не делай этого». Я подумал: «Правда, надо их беречь». Меня доводили до такой степени, что я мог, заканчивая карьеру, отомстить им за все. Но есть кодекс чести — не трогать судей.

Ранее Юдин поделился мнением о спорном эпизоде в матче СКА — «Металлург» (1:2 ОТ), после которого магнитогорцы забросили победную шайбу в ворота армейцев.

Хоккеисты СКА. «Лига сидит в Москве, Питер для них как кость в горле». Бывший тафгай объяснил, зачем ветераны СКА написали президенту

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Юдин
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Ветеран СКА Юдин дал оценку спорному эпизоду в матче против «Металлурга», вызвавшему резонанс в обществе

Бывший тафгай Юдин объяснил, зачем ветераны СКА написали письмо президенту страны с жалобой на судейство
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 48 32 16 67
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Автомобилист 51 28 23 61
5 Трактор 50 27 23 59
6 Ак Барс 48 28 20 58
7 Лада 50 24 26 58
8 Сибирь 50 22 28 53
9 Амур 48 21 27 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 49 16 33 40
12 Адмирал 48 14 34 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Динамо М 49 32 17 68
3 Спартак 50 30 20 67
4 СКА 49 32 17 66
5 Торпедо 48 28 20 59
6 ЦСКА 48 26 22 56
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 47 21 26 47
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 49 15 34 36
11 Сочи 50 14 36 34
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Металлург Мг – Сочи
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Лада – Локомотив
 - : -
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ЦСКА – Динамо М
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