Бывший тафгай Юдин: «По окончании карьеры хотел избить пару главных судей»
Бывший защитник СКА и сборной России, серебряный призер ЧМ-2022 Александр Юдин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, какие судейские решения в матчах петербургской команды ему не понравились, и заявил, что судей надо беречь.
— Какие моменты вы можете вспомнить, когда СКА откровенно засуживали?
— Много моментов. Тому же Зыкову Радулов выбил зубы. Нельзя бить человека без шайбы. Неважно, бежит он или не бежит. Радулов первый атакует плечом и выбивает ему зубы. Зыков до сих пор без зубов. Надо просто возвращать тафгаев, чтобы переставали и вратари подставляться, как будто они короли, чтобы Радулов плечо не выставлял. Также Бардакову били в шею и челюсть, когда он просто подъезжал на пятак. Это нанесение травмы! По сезону много таких моментов, которые повлияли на исход матча. Некрасиво оскорблять судей, был закон о том, чтобы их не трогать. Но я по окончании карьеры хотел избить пару главных. Потом ко мне подошли и сказали: «Сань, мы тебя уважаем, не делай этого». Я подумал: «Правда, надо их беречь». Меня доводили до такой степени, что я мог, заканчивая карьеру, отомстить им за все. Но есть кодекс чести — не трогать судей.
Ранее Юдин поделился мнением о спорном эпизоде в матче СКА — «Металлург» (1:2 ОТ), после которого магнитогорцы забросили победную шайбу в ворота армейцев.
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ЦСКА – Динамо М
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