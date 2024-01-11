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Сегодня, 11:05

CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции ИИХФ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова на санкции Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело «Иван Федотов против Международной федерация хоккея». Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний еще не назначена», — приводит заявление CAS ТАСС.

14 августа ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», подписав соглашение с армейцами до конца сезона-2023/24. Организация приняла решение дисквалифицировать игрока на 4 месяца (срок дисквалификации будет отсчитываться с 1 сентября) и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон.

Источник: https://tass.ru/sport/19705735
Иван Федотов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
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