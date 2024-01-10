Главный арбитр КХЛ признал верным решение судей в овертайме матча СКА — «Металлург»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод с победной шайбой «Металлурга» в овертайме матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ).

После игры главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг заявил, что команда из Магнитогорска забила победный гол после нарушения правил.

«Арбитры матча СКА — «Металлург» на льду приняли верное решение. В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрока СКА спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил, потому что игрок споткнулся об свою клюшку. Это мнение главы Департамента судейства и всех судейских экспертов Лиги», — приводит слова пресс-служба КХЛ.

Ранее представители совета ветеранов СКА обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на работу судей в матче против «Металлурга».

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 70 очками в 50 матчах. СКА идет на четвертой строчке «Запада» с 64 очками в 48 играх.