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Сегодня, 09:13

Бывший пресс-секретарь ИИХФ заявил, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг в своих соцсетях рассказал о ситуации с российским вратарем Иваном Федотовым и возможных санкциях КХЛ после его матча за ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5) в первом матче регулярного сезона КХЛ.

«Конечным результатом является то, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем, которая не подчиняется никаким международным правилам. Это также, вероятно, означает, что в ближайшем будущем мы не увидим Россию ни на каких международных турнирах», — написал Шемберг в своих соцсетях.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца, начиная с 1 сентября. Глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что организация накажет клуб если вратарь проведет матч в эти даты.

Иван Федотов
КХЛ
ФХР
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КХЛ: «Динамо» — СКА, «Автомобилист» — «Металлург» и другие матчи 2 сентября
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