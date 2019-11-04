Бывший нападающий «Нефтехимика» Стэплтон рассказал, о методах тренировок Крикунова

Бывший нападающий «Нефтехимика» Тим Стэплтон рассказал о методах работы экс-главного тренера команды Владимира Крикунова. За клуб из Нижнекамска Стэплтон выступал в 2014 году.

— Когда я играл в «Нефтехимике», у нас сменилось пять тренеров за сезон. Кажется, к ноябрю, — приводит слова Стэплтона Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. - В какой-то момент мы не понимали, это тренер или физиотерапевт. И мы проиграли половину матчей, 10 игр подряд. Пришли за зарплатой, а нам говорят — не платим вам, пока не победите.

И вот мы победили, и нам привели Владимира Крикунова. Какой он долбанутый. Советская закалка. На второй день он заставил нас бегать. 10 километров. Ночью. Когда на улице шел сильный снег. Я не шучу. Мы добегали до его машины с включенными фарами, смотрели на этого Крикунова и бежали вторую половину дистанции в другую сторону. И он вообще не говорил по-английски.

Крикунов вел тренировки с секундомером. Мы могли 20 минут бегать с одним упражнением, а он просто говорил нам: «Вперед, тренироваться». А потом болтал с другими людьми. Старая школа.

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