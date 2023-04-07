Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:20

Воробьев рассказал, почему Юрову и Гребенкину не удалось закрепиться в основе «Магнитки»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение о причинах слабого выступления молодых игроков системы клуба: Данилы Юрова и Никиты Гребенкина.

— Знаете, что вы могли бы усилить конкуренцию в команде за счет молодых ребят? Оставляли бы ветеранов в запасе, чтобы они соскучились по игре. В плей-офф вы бы все равно попали, но ко второму этапу турнира не подошли бы такими измотанными.

— Старался подпускать молодежь, но они все равно не могли дать стабильность. Взять того же Данилу Юрову. Он мог провести один неплохой матч, но на второй его не хватало.

— Так вы сажали его после каждого неверного шага. А ветеранам прощали, хотя толку от некоторых не было.

— Дело ведь не в ошибках. Юрову не хватало сил. Я прекрасно отношусь к Даниле, вижу его потенциал. Но этим летом он должен серьезно заняться своим физическим состоянием, выполнять много аэробной работы, чтобы стать сильней.

— Вы с Сергеем Гомоляко так радуетесь за Никиту Гребенкина, который проявил себя в «Амуре». Но я вашу радость не разделяю. Он бы так мог сыграть и в «Металлурге».

— Летом мы смотрели за Никитой, привлекали его в первую команду. Но мы не были уверены, что он потянет, да и ставка как на молодого была сделана на Юрова, а сидеть двум молодым не было смысла. И тогда было решено отдать его в аренду в Хабаровск. Мы рады за Гребенкина, потому что в «Амуре» он сумел прыгнуть на две ступеньки выше, чем все прогнозировали. Все были удивлены его прогрессом, в следующем сезоне он будет выступать за «Металлург». Но летом не было оснований думать, что он так выстрелит. Его же привлекали к тренировкам в первую команду, следили.

— Но были ребята из «Стальных лисов», парни, которых отправили в ВХЛ. В каких-то матчах можно было поменять человек пять-шесть.

— Нельзя. Были некие моменты при работе в «Металлурге», о которых мне не хотелось бы говорить. Ваша картина слишком простая, но она не была такой.

Илья Воробьев. «Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в этом сезоне». Воробьев — об отставке из «Магнитки»

Данила Юров
Илья Воробьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев об отставке: «Не особо и удивился, что руководство «Металлурга» решило со мной попрощаться»

Илья Воробьев о сезоне «Магнитки»: «Это не совсем провал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Новости
RSS RSS
Все новости