Бывшего нападающего «Спартака» Виртанена обвиняют в изнасиловании
Бывшего нападающего «Спартака» Джейка Виртанена обвиняют в изнасиловании, сообщает Sportsnet.
В понедельник, 18 июля, в Верховном суде Британской Колумбии (провинция Канады) начался судебный процесс в отношении 25-летнего канадца. Хоккеиста обвиняют в сексуальном насилии, утверждается, что инцидент произошел 26 сентября 2017 года.
Полиция Ванкувера начала расследование инцидента в мае 2021 года после того, как 23-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением. Во время вчерашнего заседания суда девушка рассказала, что впервые встретилась с Виртаненом в июле 2017 года в Калгари, за 2 месяца до предполагаемого инцидента. На тот момент ей было 18 лет. По ее словам, она не следит за хоккеем и не знала, чем занимается Виртанен.
В сентябре 2017 года девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и связалась с Виртаненом, который предложил ей встретиться. Они вместе отправились в отель, в котором хоккеист занялся с девушкой сексом, несмотря на то что она несколько раз сказала ему, что не хочет этого.
«Ванкувер» расторг контракт с Виртаненом в мае 2021 года после начала расследования инцидента. В сентябре того же года канадец подписал контракт со «Спартаком», в составе которого набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах. В марте 2022 года форвард покинул расположение московского клуба.
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