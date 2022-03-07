Нападающий Виртанен покинул расположение «Спартака»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Джейк Виртанен покинул расположение московского «Спартака».

По нашей информации, с форвардом расторгнут контракт за нарушение условий соглашения, права закреплены за «Спартаком». Согласно регламенту, Виртанен должен будет выплатить 2/3 от оставшейся суммы контракта.

В текущем сезоне 25-летний канадский хоккеист провел 36 матчей в КХЛ и набрал 16 (9+7) очков.