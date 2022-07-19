Экс-игрок «Ак Барса» Абдуллин: «Знарок сможет сделать так, чтобы казанцы боролись за Кубок Гагарина»

Бывший форвард «Ак Барса» и сборной России Денис Абдуллин поделился ожиданиями от сезона-2022/23 для казанского клуба.

«Казанский клуб провел в межсезонье сверхактивную работу. Многие даже вспомнили локаутный сезон. Но Олег Знарок — тот самый тренер, который не раз доказывал, что умеет работать со звездами и авторитетными хоккеистами. Его авторитета хватит на всех! Уверен, что он сможет сбалансировать подготовку и сделать так, чтобы к концовке плей-офф команда подошла в самой оптимальной форме и боролась за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина», — приводит слова Абдуллина «Известия».

Перед сезоном «Ак Барс» пополнили Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Александр Радулов, а команду возглавил Олег Знарок.