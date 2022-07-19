Защитник СКА Роман Рукавишников высказался о новом формате регулярного чемпионата КХЛ.

— Чем больше игр, тем лучше. Меньше будем тренироваться. Не будет пауз на Евротур — соответственно, не будет маленьких «предсезонок» в перерывы. Будет ровный календарь. Мне нравится, я — за, — сказал Рукавишников.

Турнир начнется 1 сентября в Москве матчем между обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом сезона-2021/22 «Металлургом».

Каждая команда встретится с соперником по одному разу дома и на выезде — всего 42 матча. По 20 матчей (по 10 дома и в гостях) клубы проведут с каждой командой из своей конференции. Еще шесть игр команды доберут с целью повышения принципиальных матчей (по три дома и в гостях).

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи сборной России с 12 по 18 декабря 2022 года.