Быков: «Серия СКА — «Автомобилист» может затянуться до семи матчей»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

«Эта серия может затянуться и до семи матчей, что болельщики хоккея наверняка предпочтут. В отличии от тренеров и игроков этих команд. Для команд — чем быстрее выход, тем больше сил остается для следующего раунда. Будет время и на восстановление, и на подготовку. Но по одному матчу предсказывать смог бы только провидец. Я не в этой роли. И фаворита не назову, так как обе команды демонстрируют интересный хоккей. У двух команд амбиции завоевать Кубок Гагарина. Так что, лучше наслаждаться хоккеем, чем гадать!» — сказал Быков «СЭ».

В первом матче серии СКА потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста» со счетом 2:3.

Следующая игра между командами состоится 19 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

(Константин Передерий)