КХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Кольцова

КХЛ выразила соболезнования родным и близким в связи со смертью тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«На 43-м году ушел из жизни тренер «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Константина Кольцова», — говорится на официальном сайте лиги.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».