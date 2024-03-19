Болельщики начали приносить цветы к «Уфа-Арене» в память о Кольцове

Болельщики «Салавата Юлаева» в связи со смертью тренера команды Константина Кольцова стали приносить цветы к «Уфа-Арене».

«Болельщики начали приносить свечи и цветы к центральному входу «Уфа-Арены» со стороны улицы Ленина — в память о Константине Кольцове», — говорится в сообщении клуба.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».