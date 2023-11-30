Канарейкин высказался о возможном возвращении 40-летнего Ковальчука в «Спартак»

Заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Это будет хорошо. Про Ковальчука давно все сказано, про его карьеру все знают. Будет хорошая история, если Илья, будучи воспитанником московского «Спартака», завершит свою блестящую карьеру в родном клубе. Для сегодняшнего поколения будет хорошо, они будут видеть звезду в составе команды. В КХЛ сейчас нет много ярких игроков, в свое время он являлся лицом лиги, сейчас будет продолжение этой истории. Сейчас травмирован основополагающий игрок команды Иван Морозов, который занимал центр первого звена. Я вижу, что тренерский штаб найдет место для Ковальчука. Находиться и играть с таким игроком будет большой школой для спартаковских игроков. Возраст Ковальчука? Он себя хорошо держит, в хорошем физическом состоянии. Я не думаю, что ему потребуется много времени, для того набрать ритм и кондиции. В решающих матчах он принесет пользу команде, потому что умеет играть решающие игры. Тренерский штаб найдет ему место», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.