Быков назвал причину вылета СКА из Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» причину поражения СКА от «Автомобилиста» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Вся причина в сопернике, который оказался сильнее в этом состязании!» — сказал Быков «СЭ».

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5 (1-4 в серии).

(Константин Передерий)