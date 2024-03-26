Канарейкин объяснил, чего не хватило СКА для победы над «Автомобилистом»

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Федор Канарейкин прокомментировал «СЭ» вылет СКА из Кубка Гагарина.

— Я считаю, что у них была проблема с дисциплиной. «Автомобилист» был сильнее в этом компоненте. Екатеринбуржцы также превзошли их по блокированию бросков в своей зоне, агрессивно играли нападающие, не давали быстро уходить в атаку. Все это принесло «Автомобилисту» положительный результат.

— То есть СКА не хватило дисциплины и организованности?

—Да, именно по этим показателям екатеринбуржцы обошли их, — сказал Канарейкин «СЭ».

25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5 (1-4 в серии).

(Александр Абустин)