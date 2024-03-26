Фанаты «Спартака» проведут в тишине начало матча с «Металлургом» в Кубке Гагарина в память о жертвах теракта

Начало четвертого матча второго раунда Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» болельщики проведут в тишине в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«В память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» сегодняшний матч против «Металлурга» мы начинаем в тишине, которая продлится до середины первого периода — десятой игровой минуты. И затем с утроенной силой начинаем гнать команду вперед», — говорится в Telegram-канале фанатского объединения красно-белых «Фратрия».

«Металлург» ведет в серии со «Спартаком» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Москве. Начало — в 19.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игр вторника.