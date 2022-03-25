Бутузов не будет продлевать контракт с «Амуром» и вернется в «Сибирь»

Как стало известно «СЭ», третий бомбардир «Амура» нападающий Владимир Бутузов не станет продлевать контракт с хабаровской командой и перейдет в «Сибирь», за которую он выступал в КХЛ в период с 2013-го по 2019-й.

Напомним, что Бутузов является воспитанником новосибирцев.

В сезоне-2021/22 27-летний россиянин провел 49 матчей, в которых набрал 20 (8+12) очков при среднем показателе полезности «-4».